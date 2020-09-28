У Кривому Розі гірники двох із чотирьох шахт припинили протест

У Кривому Розі гірники двох із чотирьох шахт Криворізького гірничорудного комбінату – «Тернівської» та «Гвардійської» – припинили підземний протест і поновили роботу. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив голова міської організації Незалежної профспілки гірників Юрій Самойлов.

За його словами, наразі акцію продовжують гірники двох шахт – «Жовтневої» та «Родіни». Під землею 62 працівники.

Як розповів Самойлов, гірники, які відновили роботу, підписали з адміністрацією підприємства меморандум, де, зокрема, йдеться про 10%-е підвищення заробітної плати з 1 жовтня та виплату зарплати за час, доки тривав протест.

«Серед іншого, в документі мовиться про підвищення на 10% зарплати з 1 жовтня, але за умови, якщо всі чотири шахти запрацюють. Дві шахти не працюють. Тому незрозуміло, чи це відбудеться. Документ не підписаний, він в стадії підписання: частина працівників підписала, частина – ні. Адміністрація вже оприлюднила загальну суму збитків за простій – 260 млн грн», – зазначив Самойлов.

Гірники ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» протестують з 3-го вересня, 26-ий день поспіль. Серед вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участі профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

16 вересня підприємство оприлюднило офіційну заяву, де мовиться про те, що гірники «за власним рішенням та в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробках», не передавши до адміністрації свої вимоги офіційно та не визначивши повноважних представників для перемовин. Як вважають в адміністрації, «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є». Разом з тим в адміністрації заявили про «готовність врегулювання конфлікту».