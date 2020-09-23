На шахтах Криворізького залізорудного комбінату продовжує страйк 121 гірник – Волинець

На шахтах Криворізького залізорудного комбінату станом на 23 вересня продовжує страйк 121 гірник, повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у фейсбуці.

«Три тижні підземного протесту. 121 гірник чотирьох шахт КЗРК продовжує акцію протесту попри залякування та психологічний тиск з боку керівництва, попри погіршення стану здоров’я через підвищену вологість та грибки в шахті, попри ігнорування гуманітарної катастрофи з боку вищого керівництва держави. Їх протест на поверхні мітингами підтримують колеги та члени родин у Кривому Розі та Києві», – написав Волинець у фейсбуці.

20 вересня Волинець повідомляв, що під землею залишаються 154 гірники. Перед тим були повідомлення, що у кількох шахтарів-учасників акції протесту погіршився стан здоров’я і їх шпиталізували.

У Кривому Розі більш ніж трт тижні проводять підземний протест гірники чотирьох шахт – «Жовтнева», «Родіна», «Тернівська», «Гвардійська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Серед вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участі профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

16 вересня підприємство оприлюднило офіційну заяву, де мовиться про те, що гірники «за власним рішенням та в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробка», не передавши до адміністрації свої вимоги офіційно та не визначивши повноважних представників для перемовин. Як вважають в адміністрації, «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є». Разом з тим в адміністрації заявили про «готовність врегулювання конфлікту».