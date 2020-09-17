У Кривому Розі до акції протесту гірників приєднуються залізничники Криворізького локомотивного депо. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки залізничників України Криворізького депо В’ячеслав Федоренко.

За його словами, серед головних вимог робітників до керівництва «Укрзалізниці» – 25-відсоткове підвищення заробітної плати та приведення в належний стан рухомого складу.

«Солідарні з вимогами шахтарів. Також є спільна вимога щодо зарплат і включення професій і посад до списку пільгових посад №2 – таких посад, як машиніст електровоза, помічник машиніста електровоза та тепловоза», – сказав В’ячеслав Федоренко.

За його словами, у разі ігнорування вимог з 29 вересня робітники депо оголосять «італійський страйк».

«Це передбачає бездоганне виконання своїх посадових обов’язків на роботі. Є нормативні документи, яким повинні відповідати машини й механізми, а вони не відповідають, бо локомотиви експлуатуються з 60-х років, а з 2012 року припинили виконувати капітальні ремонти. Таким чином, ми звернемо увагу на те, що порушується охорона праці, а заробітна плата не відповідає затраченим розумовим і фізичним зусиллям», – зазначив керівник профспілки.

За його словами, наразі середня зарплата в депо складає 14 тисяч гривень у машиніста і 10-12 тисяч гривень в помічника (з податками і зборами).

У Кривому Розі третій тиждень проводять підземний протест гірники чотирьох шахт – «Жовтнева», «Родіна», «Тернівська», «Гвардійська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Наразі під землею 179 шахтарів. Серед вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участі профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

16 вересня підприємство оприлюднило офіційну заяву, де мовиться про те, що гірники «за власним рішенням та в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробка», не передавши до адміністрації свої вимоги офіційно та не визначивши повноважних представників для перемовин. Як вважають в адміністрації, «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є». Разом з тим в адміністрації заявили про «готовність врегулювання конфлікту».