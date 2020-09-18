У 9 шахтарів-учасників акції протесту в Кривому Розі погіршився стан здоров’я, їх шпиталізували

У дев’ятьох шахтарів-учасників акції протесту в Кривому Розі, погіршився стан здоров’я, їх підняли на поверхню й шпиталізували. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. За його даними, на 16-й день підземного протесту в забої залишається 170 гірників чотирьох шахт.

Як повідомив Радіо Свобода голова міської організації Незалежної профспілки гірників Юрій Самойлов, наразі розпочався новий раунд переговорів із адміністрацією підприємства: учасників акції протесту на них представляють восьмеро гірників – по двоє від кожної з чотирьох шахт.

Він також повідомив, що через протест поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 293 Кримінального кодексу України (групове порушення громадського порядку), активні учасники акції отримали повістки на допит до правоохоронних органів у якості свідків.

«Я теж отримав таку повістку – як свідок. Але спілкуватись з ними не збираюсь: поки вони спілкуються з моїми адвокатами», – сказав Юрій Самойлов.

У Криворізькому міському відділенні поліції Радіо Свобода не підтвердили інформацію про відкриття справи щодо гірників.

У Кривому Розі третій тиждень проводять підземний протест гірники чотирьох шахт – «Жовтнева», «Родіна», «Тернівська», «Гвардійська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Серед вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участі профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

16 вересня підприємство оприлюднило офіційну заяву, де мовиться про те, що гірники «за власним рішенням та в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробка», не передавши до адміністрації свої вимоги офіційно та не визначивши повноважних представників для перемовин. Як вважають в адміністрації, «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є». Разом з тим в адміністрації заявили про «готовність врегулювання конфлікту».