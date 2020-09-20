На шахтах Криворізького залізорудного комбінату під землею залишаються 154 гірники – Волинець

На шахтах Криворізького залізорудного комбінату 18-ту добу триває страйк, під землею залишаються понад півтори сотні гірників, повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у фейсбуці.

«18 доба. 154 гірники шахт КЗРК у підземних умовах виборюють своє право на гідний рівень життя, на безпечні умови праці», – написав Волинець.

Він повідомив, що 19 вересня не було знайдено консенсусу під час переговорів щодо підвищення зарплат.

У Кривому Розі третій тиждень проводять підземний протест гірники чотирьох шахт – «Жовтнева», «Родіна», «Тернівська», «Гвардійська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Серед вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участі профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

16 вересня підприємство оприлюднило офіційну заяву, де мовиться про те, що гірники «за власним рішенням та в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробка», не передавши до адміністрації свої вимоги офіційно та не визначивши повноважних представників для перемовин. Як вважають в адміністрації, «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є». Разом з тим в адміністрації заявили про «готовність врегулювання конфлікту».