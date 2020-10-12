10 гірників – учасників акцій протесту в Кривому Розі викликають до суду

10 шахтарів – учасників акцій протесту гірників шахт ПАТ «Криворізький гірничо-рудний комбінат» – викликають до суду Кривого Рогу як відповідачів за позовом керівництва шахт. Про це повідомили в незалежній профспілці підприємства.

За інформацією профспілки, до суду мають з’явитися четверо працівників шахти «Родіна» та шестеро шахти «Жовтневої». Серед них половина – все ще перебувають у забої на знак протесту.

Слухання справи призначили на 16 жовтня.

Водночас в адміністрації підприємства повідомили, що вважають страйк незаконним і не змогли знайти порозуміння з шахтарями, які, за даними адміністрації, самі «вийшли з переговорного процесу». В адміністрації заявили, що звернулися до Жовтневого районного суду міста з позовом до 10 працівників підприємства щодо визнання незаконним страйку в підземних умовах і зобов’язання учасників «припинити офіційно неоголошений страйк».

Станом на 12 жовтня в одній із шахт залишається під землею 21 працівник.

Гірники ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» протестують з 3 вересня. Серед вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участі профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

16 вересня підприємство оприлюднило офіційну заяву, де мовиться про те, що гірники «за власним рішенням та в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробках», не передавши до адміністрації свої вимоги офіційно та не визначивши повноважних представників для перемовин. Як вважають в адміністрації, «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є». Разом з тим в адміністрації заявили про «готовність врегулювання конфлікту».

Пізніше гірники трьох із чотирьох шахт припинили підземний протест і поновили роботу.