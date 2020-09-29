Гірники ще однієї шахти Кривого Рогу припинили підземний протест

Гірники шахти «Родіна» ПАТ «Криворізький гірничорудний комбінат», які 26 днів перебували в забої на знак протесту, увечері 29 вересня у повному складі виїхали на поверхню. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив голова міської організації Незалежної профспілки гірників Юрій Самойлов.

За його словами, наразі акцію продовжують гірники однієї з чотирьох шахт – «Жовтневої». Під землею лишаються 24 працівники – 22 чоловіки і дві жінки.

За даними профспілкового діяча, стан шахтарів, які піднялись із забою, задовільний, однак всі вони йтимуть на лікарняні.

Меморандум між учасниками протесту та адміністрацією підприємства не підписаний, тривають консультації.

Раніше гірники шахт «Тернівської» та «Гвардійської» в Кривому Розі припинили підземний протест і відновили роботу.

Гірники ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» протестують з 3-го вересня, 27-й день поспіль. Серед вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участі профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

16 вересня підприємство оприлюднило офіційну заяву, де мовиться про те, що гірники «за власним рішенням та в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробка», не передавши до адміністрації свої вимоги офіційно та не визначивши повноважних представників для перемовин. Як вважають в адміністрації, «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є». Разом з тим в адміністрації заявили про «готовність врегулювання конфлікту».