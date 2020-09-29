У Кривому Розі залізничники розпочали акцію протесту

Залізничники Криворізького локомотивного депо у вівторок розпочали акцію протесту. Як повідомив Радіо Свобода голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки залізничників України Криворізького депо В’ячеслав Федоренко, робітники депо оголосили так званий «італійський страйк», який передбачає ретельне й прискіпливе, до дрібниць, дотримання працівниками усіх посадових інструкцій.

Залізничники не випускають з депо рухомий склад, заявляючи про його технічну несправність.

«Працівники заявили, що створилась ситуація, яка загрожує безпеці руху й охороні праці. Локомотивні бригади депо не приймають локомотиви в експлуатацію, виявляють технічні несправності локомотивів та вагонів, якими перевозять вантажі. Рухомий склад потребує ремонту, як того вимагає інструкція з охорони праці. Мета цієї акції – донести до громадськості та роботодавця, що з нашими правами треба рахуватись, та згуртувати колектив для подальшої боротьби за наші права», – сказав В’ячеслав Федоренко.

Ще 17 вересня представники профспілки локомотивного депо у відкритому зверненні заявили про порушення трудового законодавства щодо оплати праці, умов праці та пенсійного забезпечення. Вони визначили термін – до 29 вересня, коли мають бути виконані їхні вимоги щодо оплати праці й покращення умов роботи. Серед головних вимог робітників до керівництва «Укрзалізниці» – 25%-е підвищення заробітної плати та ремонту застарілого рухомого складу.

У Кривому Розі з 3 вересня триває підземний протест гірників шахт ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Серед їхніх вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участі профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

В адміністрації підприємства заявили, що «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є».