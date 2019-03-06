У Кривому Розі гірники-протестувальники піднялися на поверхню

У Кривому Розі гірники залізорудних шахт «Жовтнева» та «Тернівська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», які не виходили після нічної зміни із забою, вимагаючи підвищення зарплати, піднялись на поверхню для переговорів з адміністрацією. Про це Радіо Свобода 6 березня повідомили в міській організації Незалежної профспілки гірників України.

Протестувальники сформулювали письмові вимоги до керівництва й власників підприємства, серед яких – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участю профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

Як повідомив Радіо Свобода міської організації Незалежної профспілки гірників України Юрій Самойлов, шахтарі домоглись усунення від роботи директора з персоналу підприємства, розпочинається переговорний процес щодо підвищення зарплат. Усі гірники в задовільному стані.

Водночас голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець 6 березня повідомив, що на три шахти Кривого Рогу, «Тернівську», «Гвардійську» та «Жовтневу», «хтось викликав поліцію, яка проводить слідчі дії щодо причетності шахтарів до здійснення теракту».

У Криворізькому міському відділі поліції Радіо Свобода цю інформацію не підтвердили, зауваживши, що на шахтах, де проводилися акції протесту, співробітники поліції лише забезпечують громадський порядок.

Раніше понад 100 гірників шахт «Жовтнева» і «Тернівська» не виходили на поверхню після зміни, вимагаючи підвищення зарплат. На Криворізькому залізорудному комбінаті повідомили, що не коментують ситуацію, доки тривають переговори з протестувальниками.

У жовтні 2018 року Кривому Розі після зміни близько 40 працівників шахти «Жовтнева» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» також відмовлялися виходити на поверхню, домагаючись виплати заробітної плати в повному обсязі. Тоді трудовий конфлікт виник через те, що шахта перебувала в стані ремонту і наприкінці місяця працівники недоотримали близько 3 тисяч гривень зарплати кожний. Після початку діалогу з адміністрацією усі гірники піднялися на поверхню.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше в Україні підприємство з видобутку залізної руди підземним способом.