Аварія на шахті в Луганській області: з-під завалів витягнули тіло загиблого гірника

У поліції Луганської області повідомили, що другий гірник, який після обвалу гірничої маси, залишився під землею на шахті «Золоте» ДП «Первомайськвугілля», загинув.

«Одному з шахтарів вдалось вибратись на поверхню, другого знайдено загиблим. На місці події працюють співробітники поліції, які встановлюють обставини події», – повідомили в поліції.

У поліції повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Раніше сьогодні стало відомо, що минулої ночі стався обвал гірничої маси на шахті в Луганській області. Під час обвалу в шахті залишалися двоє людей. Шахта належить державному підприємству «Первомайськвугілля».