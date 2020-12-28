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28 грудня 2020, Київ 12:49
Новини | Події

У шахті «Золоте» обвалилася гірнича маса, один шахтар лишився під завалом – Волинець

За словами Михайла Волинця, під час обвалу в шахті залишалися двоє людей, співробітники гірничорятувальної служби змогли звільнити одного з них

Вночі проти 28 грудня стався обвал гірничої маси на шахті «Золоте», повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народни депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець.

За його словами, під час обвалу в шахті залишалися двоє людей. Співробітники гірничорятувальної служби змогли звільнити одного з них, який відмовився від госпіталізації.

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«Тривають рятувально-пошукові роботи. Бійці гірничорятувальної служби вживають всіх заходів, щоб врятувати життя іншому гірнику», – зазначив Волинець.

Шахта належить державному підприємству «Первомайськвугілля». Воно наразі не коментувало інцидент.

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