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09 грудня 2020, Київ 22:31
Новини | Події

31 гірник шахти «Лісова» на Львівщині не виходить на поверхню через заборгованість із зарплати

Шахтарі оголосили страйк із вимогою виплатити їм заборгованість із зарплати від вересня 2020 року

31 гірник шахти «Лісова» Державного підприємства «Львіввугілля» сьогодні перебуває під землею. 8 грудня шахтарі оголосили страйк із вимогою виплатити їм заборгованість із зарплати від вересня 2020 року. До гірників, які перебувають у камері очікування під землею, долучилися їхні колеги на поверхні.

Заборгованість по зарплаті шахтарям Львівщини, враховуючи листопад, становить понад 300 млн гривень. Сьогодні керівники шахт і профспілок зустрічалися із керівництвом обласної адміністрації і їм чиновники пообіцяли, що з державного бюджету і за реалізацію вугілля гірникам виплатять гроші.

«До 25 грудня надійдуть кошти для погашення заборгованості в межах держбюджету. Це передбачено змінами до бюджету, які ухвалила Верховна Рада 17 листопада», – повідомив заступник голови обласної адміністрації Андрій Годик.

Згідно зі змінами, внесеними у законодавство парламентом, з бюджету виділять 1,4 млрд гривень на всі шахти України. Це гроші для виплати зарплати гірникам до кінця року і погашення заборгованості, яка є на сьогодні. Також частину заборгованості погасять за рахунок доходу за відвантажену вугільну продукцію, повідомили посадовці. За словами директора ДП «Львівугілля» Олега Акімова, борг за реалізацію вугілля перед підприємством сягає 68 млн гривень.

У Львівській обласній адміністрації обіцяють вирішити питання до кінця тижня з Центроенерго, яке має виплатити кошти ДП «Львівугілля».

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