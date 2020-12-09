31 гірник шахти «Лісова» на Львівщині не виходить на поверхню через заборгованість із зарплати

31 гірник шахти «Лісова» Державного підприємства «Львіввугілля» сьогодні перебуває під землею. 8 грудня шахтарі оголосили страйк із вимогою виплатити їм заборгованість із зарплати від вересня 2020 року. До гірників, які перебувають у камері очікування під землею, долучилися їхні колеги на поверхні.

Заборгованість по зарплаті шахтарям Львівщини, враховуючи листопад, становить понад 300 млн гривень. Сьогодні керівники шахт і профспілок зустрічалися із керівництвом обласної адміністрації і їм чиновники пообіцяли, що з державного бюджету і за реалізацію вугілля гірникам виплатять гроші.

«До 25 грудня надійдуть кошти для погашення заборгованості в межах держбюджету. Це передбачено змінами до бюджету, які ухвалила Верховна Рада 17 листопада», – повідомив заступник голови обласної адміністрації Андрій Годик.

Згідно зі змінами, внесеними у законодавство парламентом, з бюджету виділять 1,4 млрд гривень на всі шахти України. Це гроші для виплати зарплати гірникам до кінця року і погашення заборгованості, яка є на сьогодні. Також частину заборгованості погасять за рахунок доходу за відвантажену вугільну продукцію, повідомили посадовці. За словами директора ДП «Львівугілля» Олега Акімова, борг за реалізацію вугілля перед підприємством сягає 68 млн гривень.

У Львівській обласній адміністрації обіцяють вирішити питання до кінця тижня з Центроенерго, яке має виплатити кошти ДП «Львівугілля».