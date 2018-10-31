«Ситуація не така критична, як її показують» – керівник ДП «Лисичанськвугілля» про підземний страйк гірників

Чому шахтарі на «Лисичанськвугіллі» не виходить з-під землі? На їхні звинувачення в коментарі Радіо Донбас.Реалії відповів виконувач обов'язків гендиректора «Лисичанськвугілля» Валентин Кисельов, він стверджує, що претензії до керівництва – роздмухані, а проблема не така масштабна.

Гірникам шахти імені Капустіна заборгували зарплату не за 4, а за 1 місяць, а вимоги про відставку керівника ДП «Лисичанськвугілля» – політичне замовлення. Так прокоментував Радіо Донбас.Реалії ситуацію на шахті, де вже 13 день триває підземний протест, виконувач обов'язків гендиректора «Лисичанськвугілля» Валентин Кисельов.

За його словами, ситуація на шахті не така критична, як її хочуть показати. В цьому році об'єднанню вдалося на 100 тисяч тонн наростити видобуток вугілля, що дозволило додатково заробити 125 мільйонів гривень. За рахунок цього практично весь рік поточна зарплата виплачувалася. На шахті імені Капустіна заборгованість є тільки за червень 2018-го. І її було б погашено, якби з об'єднанням розрахувалося держпідприємство «Держвуглепостач», яке є оператором оптового ринку вугільної продукції і зараз має перед «Лисичанськвугіллям» 45 мільйонів гривень боргу, говорить Валентин Кисельов.

Це політичне замовлення

Що ж стосується вимог про його відставку то, за словами Кисельова, цього хочуть не всі працівники шахти.

«Це політичне замовлення. Реалізовує його НПГУ (Незалежна профспілка гірників України – ред.) У них є своє бачення цього питання. Вони хочуть завести сюди свою людину. У мене з ними не складаються стосунки. Тому що політика, яку вони проводять на підприємстві, мене не влаштовує», – зазначає Валентин Кисельов.

У свою чергу, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець ці звинувачення відкидає. За його словами, профспілка просто підтримує вимоги гірників, які страйкують. Зокрема, коли він приїхав на шахту, перше, що його просили – допомогти зі звільненням керівника об’єднання. Також, за словами Михайла Волинця, Валентин Кисельов працює «за схемами смотрящих».

Він був у «Львіввугіллі», коли об’єднання грабували. Його вигнали звідти

«Він був у «Львіввугіллі», коли об’єднання грабували. Його вигнали звідти. Потім його вигнали з Волині. При чому, виганяли одразу дві профспілки, а не тільки незалежна. Потім він опинився на «Селидіввугіллі». Там теж «чудив». Займався підкупом профспілкових активістів. Звідти теж вигнали», – заявив Михайло Волинець.

Підземний страйк на шахті імені Капустіна державного підприємства «Лисичанськвугілля» триває з 19 жовтня. Гірники вимагають погасити борги із зарплати та звільнити керівництво «Лисичанськвугілля».

Про те, як страйкують шахтарі, читайте в матеріалі: «Самочувствие средней паршивости»: как шахтёры 11 дней находятся под землей

Починали страйк 33 гірники. Поступово їхня кількість у шахті зменшувалася. Здебільшого гірники підіймалися на поверхню через стан здоров’я.

У вівторок на поверхню вийшли всі гірники, які починали страйк. Їм на зміну у лаву спустилися шахтарі іншої зміни. «Ми ведемо з ними діалог, щоб вони піднялися. Тому що акція по всіх підприємствах на поверхні проводиться, і сенсу там сидіти немає ніякого», – говорить Валентин Кисельов.

Наразі через страйк жодна шахта ДП «Лисичанськвугілля» видобутку вугілля не веде. Загальний борг вугільного об’єднання перед гірниками 102 мільйони гривень.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)