Страйк на шахті Капустіна: один шахтар піднявся на поверхню

Один шахтар з-поміж страйкарів на шахті Капустіна 29 жовтня піднявся на поверхню через нездужання, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії».

25-річний Віктор Самотей поскаржився на підвищений тиск та біль у горлі та залишив лаву. Симптом підтвердив і лікар, що чергує на поверхні і оглянув шахтаря.

За словами Самотея, під землею продовжують перебувати ще 14 страйкарів.

Підземний страйк на шахті імені Капустіна державного підприємства «Лисичанськвугілля» триває з 19 жовтня. Гірники вимагають погасити чотирьохмісячну заборгованість із зарплати та звільнити керівництво «Лисичанськвугілля». Вони відмовились підніматися на поверхню.