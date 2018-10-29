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29 Жовтень 2018, Київ 15:24
Новини | Події

Страйк на шахті Капустіна: один шахтар піднявся на поверхню

Прохідна шахти імені Капустіна, 29 жовтня 2018 року

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Один шахтар з-поміж страйкарів на шахті Капустіна 29 жовтня піднявся на поверхню через нездужання, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії».

25-річний Віктор Самотей поскаржився на підвищений тиск та біль у горлі та залишив лаву. Симптом підтвердив і лікар, що чергує на поверхні і оглянув шахтаря.

За словами Самотея, під землею продовжують перебувати ще 14 страйкарів.

Шахта імені Капустіна, 29 жовтня 2018 року
Шахта імені Капустіна, 29 жовтня 2018 року

Підземний страйк на шахті імені Капустіна державного підприємства «Лисичанськвугілля» триває з 19 жовтня. Гірники вимагають погасити чотирьохмісячну заборгованість із зарплати та звільнити керівництво «Лисичанськвугілля». Вони відмовились підніматися на поверхню.

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