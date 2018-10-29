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На шахте имени Капустина в Лисичанске одиннадцатый день продолжается подземный протест горняков. 29 октября один из них поднялся на поверхность из-за плохого самочувствия. Шахтеры требуют погашения четырехмесячной задолженности по зарплате.

Бледное лицо, растрепанная одежда, изнуренный взгляд – таким после 10 дней подземной забастовки вернулся на поверхность горнорабочий очистного забоя второго участка шахты 25-летний Виктор Самотей. На вопрос, каково ваше самочувствие, отвечает коротко: «средней паршивости». Добавляет, что на поверхность не собирался.

Хлопцы сказали – иди нагору. Там врач

«Не очень хорошо стал себя чувствовать. Хлопцы сказали – иди нагору. Там врач», – рассказал Виктор Самотей, выйдя из шахты.

Шахтера осмотрел врач реанимационно-противошоковой группы Александр Калашников. Виктор Самотей жаловался на слабость и боль в горле. Также при осмотре у него было давление 150 на 90.

Ему нужно еще сходить на обследование к семейному врачу

«Возможно, что это ОРЗ. Но ему нужно еще сходить на обследование к семейному врачу, чтобы его там прослушали», – рассказал Александр Калашников.

Одного из наших отвезли в психиатрическую больницу с нервным срывом – шахтер Носач

Под землей на шахте имени Капустина остается еще 14 горняков. Хотя забастовку начинали 33 человека, говорит шахтер Антон Носач. Он пробыл в шахте 8 дней. Но из-за плохого самочувствия также вышел на поверхность.

«Кто-то не выдержал. Кто-то из-за состояния здоровья поднялся. Одного вот отвезли в психиатрическую больницу с нервным срывом. Он перенервничал. Дети, кредит. Надо же за что-то жить», – рассказывает Антон Носач.

По его словам, шахтеры требуют погасить задолженность по заработанной плате, пересмотреть тарифную сетку и нормы выработки на шахте, а также уволить и.о. генерального директора объединения «Лисичанскуголь» Валентина Киселева.

Кабмин выделил 300 миллионов на зарплаты, оформляют документы – директор департамента

Сам Валентин Киселев ситуацию комментировать пока не стал, попросил перезвонить ему на следующий день. Однако на шахту приехал директор департамента угольно-промышленного комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Александр Владиченко.

Оформляются документы, чтобы на этой неделе 300 миллионов пошло на выплату заработной платы

По его словам, в прошлую среду Кабмин выделил 300 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплате, которая есть в угольной отрасли страны. В том числе, и на госпредприятие «Лисичанскуголь», в которое входит шахта имени Капустина.

«В настоящий момент оформляются все соответствующие документы, чтобы на этой неделе 300 миллионов пошло на выплату заработной платы шахтерам», – заявил Александр Владиченко.

Общий долг по зарплате по всем шахтам госпредприятия «Лисичанскуголь» сейчас составляет 102 миллиона гривен. Зарплаты задерживают не только горнякам, которые опускаются под землю, но тем сотрудникам, которые работают на поверхности, обслуживая основное производство. Многие из них вместе с шахтерами других шахт объединения 29 октября перекрывали дорогу по улице Первомайская в Лисичанске. А во вторник, 30 октября, они собираются провести митинг на площади Победы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)