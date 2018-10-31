Підземних страйкарів на шахті Капустіна змінили колеги з другої зміни

Шахтарів, що впродовж 12 діб страйкували під землею на шахті ім. Капустіна, змінили інші гірники. Про це проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії заявив виконувач обов’язків генерального директора держпідприємства «Лисичанськвугілля» Валентин Кисельов.

За його словами, 30 жовтня з шахти піднялися 15 гірників. Всі вони роз’їхалися по домівках. На зміну їм спустилися 14 шахтарів з другої зміни.

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«Ми ведемо з ними діалог, щоб вони піднялися. Тому що акція по всіх підприємствах на поверхні проводиться, і сенсу там сидіти немає ніякого», – говорить Валентин Кисельов.

Підземний страйк на шахті імені Капустіна державного підприємства «Лисичанськвугілля» триває з 19 жовтня. Гірники вимагають погасити заборгованість із зарплати та звільнити керівництво «Лисичанськвугілля». Вони відмовлялись підніматися на поверхню. Загальний борг вугільного об’єднання перед гірниками становить 102 мільйони гривень.