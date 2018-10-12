В Донецькій області стався обвал на шахті, загинув гірник

У Торецьку Донецької області ввечері 11 жовтня стався обвал на шахті «Торецьквугілля». Про це повідомив представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

«На ділянці 95, горизонт 1146 метрів, в очисному забої стався викид вугілля, унаслідок якого загинув гірник очисного забою (забійник) 1978 року народження. Другий гірник очисного забою 1992 року народження перебуває в лікарні, за попередньою інформацією гірник отримав травму тазу», – зазначив Лисянський.

Минулого місяця одна людина загинула внаслідок обвалу шахти на Запорізькому залізорудному комбінаті.