Гірник загинув через обвал породи на шахті в Лисичанську – профспілка

Гірник загинув через обвал породи на шахті в Лисичанську Луганської області, повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

«З чисельними травмами та переломами до лікарні доставлений гірник Олександр Єфремов 1990 року народження. Він не втратив свідомості – за його голосом рятувальники змогли швидко провести пошукові роботи. Гірник Андрій Дреманович 1973 року народження опинився під завальною частиною та не подавав ознак життя», – заявив Волинець.

За його словами, загалом під час аварії в шахті перебували четверо гірників: двоє з них були в тупиковій завальній частині вирубки та залишилися неушкодженими.

«Маючи запас кисню, вони оцінили ситуацію, розібрали породу у верхній завальній частині, вибралися та повідомили про обвал бійцям воєнізованого гірничорятувального загону», – додав Волинець.

За його інформацією, обвал стався о 23:30 на шахті «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля».

Офіційно даних про інцидент на шахті немає.