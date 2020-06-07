(Друкуємо мовою оригіналу)

Как в Луганск пришла война: от «​киевской хунты»​ или людей с георгивескими лентами? Кого уже судят в деле захвата Славянска?

Очень коротко – обо всем важном в регионе за неделю от команды Радио Донбасс.Реалии.

С осени луганские школьники не будут изучать украинский язык. Его и до этого уже свели к минимуму: урок раз в одну или две недели, школы с украинским как основным языком преподавания переведены на русский – но теперь все пошло дальше. Оккупационная администрация вовсе переводит государственный язык в статус факультатива. Чтобы его оставить, нужны голоса родителей более половины класса. Многие – боятся. Хотя и переживают за будущее поступление детей в украинские ВУЗы.

В Славянском суде разбираются с захватом города в 2014-м. Судят Виктора Воропаева, заместителя городского головы Славянска. Прокурор зачитал стенограмму сессии 28 апреля 2014 года – там голоса, похожие на Виктора Воропаева и, в том числе, на нынешнего руководителя города Вадима Ляха, обсуждают вопросы легализации российских гибридных сил и проведения так называемого «референдума». Но у обвинения еще нет вывода эксперта о том, что голос действительно принадлежит Воропаеву или Ляху, поэтому сторона защиты выступает против присоединения этих материалов к делу.

А в Шевченковском суде Киева судят члена оккупационной администрации Донецка Романа Лягина, бывшего так называемого главу «ЦИК ДНР». В его деле фигурирует создание тюрьмы «Изоляция», где в Донецке удерживают и пытают людей, и проведение псевдореферендума об отделении части Донбасса от Украины. 1 июня суд начал расмотрение дела по сути, но проходит оно в закрытом режиме. Предварительный этап был растянут почти на год. Как схватили Лягина, правоохранительные органы до сих пор не рассказали.

Журналист Станислав Асеев продолжает публиковать на Радио Свобода части своей будущей книги о тюрьме «Изоляция», которую он прошел, будучи в плену. ПТСР: жизнь после плена –​ часть, вышедшая на этой неделе. Ссылки на предыдущие – внизу статьи.

– Любий Дмитре!... – Дорогий Гайко!... Так общались на встрече в Берлине Дмитрий Кулеба и Гайко Маас, министры иностранных дел Украины и Германии. Договорились ускорить выполнение договоронностей декабрьского нормандского саммита в Париже. Кулеба напомнил, что Украина требует первоочередного выполнения договоренностей по безопасноти, а уж потом готова говорить о выборах в ОРДЛО. Тем временем, украинская делегация в Минске готовится ввести в трехстороннюю контактную группу представителей оккупированных территорий и полностью отказалась от идеи консультативного совета с ОРДЛО. А еще вице-премьер-министр и представитель Украины на переговорах в Минске Алексей Резников вновь поднял вопрос Будапештского формата: его колонка о важности и актуальности международного договора вышла в американском издании Atlantic Council – его читают политики и дипломаты как в США, так и в других странах мира. Почему в руководстве Украины снова заговорили о документе, который подписали четверть века назад и который в 2014 году грубо нарушила Россия?

Резко пришла жара, и уже странно вспоминать, что еще 1 июня страну заливали дожди, а лето было вовсе на себя не похоже. О том, как переживали этот период на передовой, написала Ольга Омельянчук. Окопы затапливало, военные вычерпывали воду и сменили берцы на резиновые сапоги. И обстрелы при этом никто не отменял.

Эта мать солдата уверена, что пропавший без вести сын –​ жив, хотя следствие считает его погибшим в Иловайском котле. Ядвига Лозинская за 5 лет поисков провела целое расследование, и вопреки анализу ДНР настаивает, что Андрей, мотострелок 93-й бригады, все эти годы находится в плену в ОРДЛО. Почему она так в этом уверена? Читайте в материале.

За шесть лет развязанной Кремлем войны на Донбассе погибли как минимум 147 детей, это цифры ООН. Тем не менее, для группировок «ЛДНР» именно это –​ предмет для регулярного пиара. Вот и в День защиты детей выпуски новостей в ОРДЛО были заполнены акциями с небесными фонариками, бумажными аистами, траурными митингами и речами самих же лидеров боевиков об убитых «киевским режимом» детях Донбасса. К таким акциям непременно приобщают и школьников. На неподконтрольной части Донбасса за 6 лет Россия создала крупные «партии», «движения» и «профсоюзы», которые занимаются «воспитанием» почти всех групп населения Донецка и Луганска. Зачем России эта развитая система, и что с ней делать после деоккупации?

31 мая от сердечного приступа внезапно умер легендарный офицер, герой фильма Радио Свобода «СІЧ» Игорь Прозапас. Те, кто воевал с ним, говорили об Игоре как современном воплощении Ивана Богуна. До войны руководитель собственной транспортной компанией, запорожец Игорь Прозапас воевал в 2014-15 годах, а в последнее время стал специалистом Генштаба по адаптации артиллерии к стандартам НАТО. Игорю было 39 лет.

Россия продолжает сворачивать угольную отрасль оккупированных территорий. Вслед за Луганском, о реформе объявили в Донецке. Список шахт, идущих под закрытие, оккупационные администрации на публикуют, но, по данным Восточной правозащитной группы, их пять – Калиновская-Восточная, им. Челюскинцев, им. Калинина, им. Кирова и Холодная-Балка. Раньше, напомним, этот процесс начался в ОРЛО. Экономисты поясняют: Россия не будет заниматься благотворительностю, дотируя шахты, как это происходило при Украине.

В Северодонецке поженились освобожденные из плена в декабре Виктория Воронина и Анатолий Семиренко.

Катерина Каспер – макеевчанка и выпускница Донецкой консерватории. Как только она уехала во Франкфурт на учебу, у нее дома началась война. Что теперь уже всемирно известная оперная певица думает о происходящем на Донбассе, читайте в интервью Катерины Каспер Радио Донбасс.Реалии.

Князь Игорь ходил на половцев, возможно, в Луганской области. По крайней мере, луганчанам очень по душе эта версия! Есть ли у нее историческая база, и почему мэр Москвы возмутился мечем Игоря, направленным в сторону России?

Шесть дет назад, в 14:55 2 июня 2014 года возле Луганской областной администрации прогремел взрыв: он зацепил здание ОГА и парк рядом. 8 человек погибло, 28 было ранено. Официальной версии тех событий от Украины до сих пор так и не появилось. Оккупационная администрация Луганска считает это авиаударом и провозглашает «началом войны киевского режима против Луганска». Хотя, на самом деле, война уже вовсю шла до этого. Военный комиссариат Луганска и в\ч №3035 Национальной гвардии Украины люди в камуфляжной форме с «триколором» на шевронах штурмовали 3 мая. 28 мая была взята часть внутренних войск МВД в военном городке ВВАУШ, от огнестрельных ранений в голову погиб 22-летний сержант Дмитрий Шелемени. До 31 мая гибридные формирования России взяли погранзаставы Дьяково и Острая Могила, часть Национальной гвардии в Александровске. А в ночь с 1 на 2 июня 2014 года начался штурм Луганского погранотряда. Бой длился с 4 утра до 21:00. На тот момент это было единственное здание госструктуры с украинским флагом.

4 июня украинские военные оставили последний «форпост» в Луганске, главную базу Нацгвардии, которая отстреливалась до последнего патрона, и после десятичасового боя, израсходовав боезапас, отступила с тремя ранеными. К 5 июню 2014 года под контролем российских гибридных сил были все воинские части в Луганске и его окрестностях, а также главная база пограничников и их погранзастава в Станично-Луганском районе. Украинские войска сохраняли контроль только над Луганским аэропортом.

Но для российской пропаганды удар по Луганской администрации 2 июня стал возможностью перевести внимание от стрельбы по пограничникам к «Украина обстреляла мирное население Луганска». И эта версия успешно работает для сторонников России в конфликте уже шесть лет.

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