(Друкуємо мовою оригіналу)

Есть среди жертв войны особая категория: о ней говорят еще меньше, чем о погибших и пленных – это пропавшие без вести. И правда, таких людей власть не может ни помянуть на траурных мероприятиях, ни пообещать – как с заложниками – их семьям обмен. Такие семьи могут годы проводить в ожидании. Многие уже просто хотят определенности, они истощены тем, что не знают судьбы члена семьи и не могут даже похоронить его. Но есть и те, кто настаивает, что пропавший без вести жив – даже когда государственные органы доказывают, что нет. Одна из таких – мать солдата Ядвига Лозинская.

Ядвига Лозинская уверена, что ее сын жив, и приводит тому свои доказательства. Мы не получили ответ от СБУ, как продвигается расследование дела Андрея Лозинского. Здесь мы публикуем рассказ матери так, как он есть.

Андрей Лозинский, мотострелок 93-й бригады, попал в плен российских гибридных формирований 29 августа 2014 года под Старобешево.

Как Андрей попал в зону АТО

Житель Днепра Андрей Лозинский за полгода до войны закончил срочную службу в армии. Побыл дома 8 месяцев. А 3 апреля 2014 года, как говорит Ядвига Лозинская, ему пришла повестка.

Андрей отправился на полигон в поселок Черкасское Днепропетровской области.

Еще несколько дней мобилизованных обеспечивали едой родные, они же вместе с волонтерами покупали палатки и постельное, форму и бронежилеты. Словом, типичная ситуация для 2014 года.

На блокпост в Донецкой области Андрея с сослуживцами отправили через 10 дней.

А 24 апреля 2014 года ему исполнилось 22 года.

Иловайск

В конце июля, по словам матери, сыну должны были дать отпуск, но отменили его и оставили в части ремонтировать технику.

«Когда они уходили на ротацию, сменщикам оставили свою технику там, на блокпостах. Были БМП, которые ехали, но не стреляли. А были БМП, которые стреляли, но не ехали», – вспоминает Лозинская.

Свои три дня отпуска солдаты получили 17 августа. И снова отправились на Донбасс 19 августа 2014-го.

«Сейчас понимаем, что их отправили под Саур-могилу, – говорит мать. – Пока они туда дошли, Саур-могила была уже сдана. Их вернули на Иловайск. Воевали они там, в школе №14 были», – рассказала нам мать Андрея.

Поиски

Ядвига Лозинская говорит, что последний раз со своего телефона Андрей выходил на связь 28 августа 2014-го. Тогда уже был в разгаре Иловайский котел.

На следующий день рано утром его колонна должна была выдвинуться в село Многополье неподалеку от Иловайска.

Наших просто погнали на вкопанную технику Российской Федерации



Вот как описывает те события мать солдата: «Двумя колоннами они выходили на Старобешево, где за три дня до этого россияне окопали танки и БМП. То есть, наших просто погнали на вкопанную технику Российской Федерации».

Ядвига говорит, что с Андреем договорилась каждый день созваниваться или хотя бы отправлять сообщение. Звонков и СМС не было, поэтому 30 августа 2014 года мать начала поиски сына.

По ее словам, в части никакой информации не было. Ядвиге выделили комнату в одном из помещений 93-й бригады в поселке Черкасское.

И мать начала собирать информацию о пропавшем Андрее, опрашивала тех, кто воевал и вернулся из плена:

Несколько человек заявили, что моего сына расстреляли, когда взяли в плен



«Несколько человек заявили, что моего сына расстреляли, когда взяли в плен».

Их свидетельствам Ядвига не поверила и не верит до сих пор. Говорит, эти люди ехали в разных машинах, поэтому Андрей с ними быть не мог.

«На той стороне»

Вместе с подругой Ядвига поехала на оккупированную российскими гибридными силами территорию.

Женщины жили в Донецке и объезжали те территории, где проходили бои.

Ядвига Лозинская собирала информацию, общалась с представителями оккупационной администрации:

Я политических каких-то заявлений не предъявляла.. Я общалась с ними как с людьми, которые могут помочь мне в поисках



«Я политических каких-то заявлений не предъявляла, потому что приехала на переговоры с людьми, которые на тот момент олицетворяли собой «власть». Я общалась с ними как с людьми, которые могут помочь мне в поисках».

Страшно ли было ехать матери украинского военного на территорию оккупированного Донбасса?

За своим сыном я пойду куда угодно, в огонь и в воду!



Ядвига говорит так: «Почему мне страшно? Я же мама! За своим сыном я пойду куда угодно, в огонь и в воду!»

Представитель оккупационной администрации Старобешево сообщил Лозинской, что всех пленных отправили в захваченное здание СБУ в Донецк. Дальше, по словам матери, удалось выяснить, что Андрея вывезли на оккупированную территорию Луганской области в район Брянки, а потом посадили за решетку в колонию № 38 в городе Должанске.

«Андрей звонил 5 сентября 2014 года с чужого телефона. На мои запросы определить место положения телефона представитель прокуратуры не ответила, есть решение двух судов, но их никто не исполнял».

Больше никакой информации о судьбе Андрея Лозинского нет. Ядвига говорит, что последнего человека, который видел Андрея живым в плену, освободили в начале ноября 2014 года. То есть, на то время ее сын был жив.

Официальная информация

Женщина уверяет, что видела сына в списках на обмен в 2014 году.

26 декабря 2014 года его должны были обменять



«17 декабря 2014 года я была в Министерстве обороны Украины, где мне показали список на обмен, – говорит она. – И там Андрей был. То есть 26 декабря 2014 года его должны были обменять».

В конце мая 2015 года Лозинской пришла бумага о том, что есть частичное совпадение ДНК Андрея с «телом Х». Ядвига Лозинская говорит, что в Управлении СБУ Запорожской области получила фото останков без одежды и заключение эксперта, что человек погиб от взрыва фугаса. По словам Лозинской, тело было захоронено 1 октября 2014 года.

Также мама солдата говорит, что в августе 2016 году военные провели официальное расследование. Собрали показания людей, которые видели Андрея Лозинского в плену живым в ноябре 2014 года и опросили еще два источника, найденные мамой Ядвиги. Они, по словам Лозинской, которые дали показания, что Андрей жив.

«Копию этого расследования я предоставила следователю СБУ. Оно было полностью проигнорировано до сегодняшних дней», – утверждает Ядвига Лозинская.

Она добавляет, что в августе 2018 года в здании Днепропетровской ОГА ей сказали, что была проведена экспертиза «тела Х». Она показала 99,99 % совпадения трупа неизвестного солдата с Андреем Лозинским.

Эксгумация «тела Х»

14 ноября 2019 года на Кушугумском кладбище возле Запорожья провели эксгумацию «тела Х». Вот что вспоминает Лозинская:

В гробу оказались останки нескольких людей, еще и разных периодов



«В гробу оказались останки нескольких людей, еще и разных периодов. И одежда нескольких человек с шевронами «40-ки» (40-й батальон территориальной обороны – ред.). Андрюха (Лозинский – ред.) ростом метр девяносто, носит вещи размер 46-48. А вещи в гробу– 42-44 и 52-56. По описанию в выводе эксперта на «теле Х» не было вещей, поэтому никто не подготовил брезента для вещей, их от неожиданности вывалили просто на землю возле могилы. Затем, когда собирали вещи назад, в огромный синий кулек, остатки обгоревшего тела оставались на земле. Их собрали только после окрика военного капеллана Андрея, который был возле разрытой могилы».

Лозинская рассказала Радио Донбасс.Реалии, что после эксгумации в деле Андрея сменили троих следователей.

«При встрече 06 мая 2020 я спросила следователя о несоответствии указанных результатов в деле: «Вот вы сидите как следователь. Вот у вас есть документы, они говорят о том, что «тело Х» привезли 30 августа 2014 года. А тут есть живые свидетели, что Андрей был с ними в плену до ноября 2014 года. Как это может быть совпадение, скажите?» А он ответил: я, говорит следователь, не эксперт».

Сейчас, как говорит Лозинская, оперативная съемка эксгумации тела потеряна, заключение эксперта потеряно.

Мы поинтересовались в Запорожском управлении СБУ об этих деталях, но ответа оттуда нет.

Уверена, что сын жив

Ядвига Лозинская уверена, что сын ее жив и в плену.

На вопрос, верит ли, она всегда отвечает: не верю, а знаю.

Мы ни разу не получили никакого решения



«30 августа 2019 г. было заседание в Офисе президента, была собрана рабочая группа по делам пленных и без вести пропавших. Последнее заседание было 30 января 2020 года. Мы ни разу не получили никакого решения», – так оценивает работу государства женщина.

В мае этого года Лозинская собиралась ехать в Донецк, чтобы встретиться с другими матерями без вести пропавших.

Чтобы наладить связь с матерями и воздействовать на людей, которые могут быть полезны для внесения в списки на обмен



«Чтобы наладить связь с матерями с той стороны и через них воздействовать на тех людей, которые могут быть полезны хотя бы для внесения в списки на обмен», – так поясняет свой ход мыслей мать. Но этим планам помешал карантин.

Пока волонтеров не пустят в ОРДЛО для поиска мертвых и живых, проблему не решить – Котенко

Олег Котенко, руководитель организации по поиску и освобождению пленных и без вести пропавших «Группа Патриот», говорит, что история Андрея знакома волонтерам.

По словам Котенко, группа пыталась оказать помощь Ядвиге Лозинской, когда она ездила искать сына в Донецк.

Олег Котенко говорит, что проблема без вести пропавших – глобальная. Пока волонтеров не пустят на оккупированные российскими гибридными силами территории для поиска мертвых и живых, решить ее сложно. Он не исключает, что многие люди в плену потеряли память и не могут дать о себе знать.

А еще есть надежда, что украинцев, живых, удерживают на территории России.

Можно думать, – что наши люди, которых забирали в Россию, они находятся в каких-то тюрьмах ФСБ



«С 2014 года прошло уже шесть лет. Люди, если они еще в живых, они каким-то образом обозначатся. Мы предполагаем, что если эти люди и живы, они не находятся на территории Украины. Единственное, что можно думать, – что наши люди, которых забирали в Россию, они находятся в каких-то тюрьмах ФСБ. Там действительно нет никакой возможности связаться с родными», – предполагает волонтер.

Котенко со ссылкой на российских поисковиков говорит, что нескольких пленных украинцев удерживали на территории Дагестана и Карачаево-Черкессии. Пока что эту информацию волонтерам невозможно проверить.

От людей, которые занимаются поиском без вести пропавших, в этом «волонтерском центре» будут ждать предложений



«Будет создано то, что мы называем «волонтерским центром», – говорит Котенко. – Естественно, мы поднимаем вопрос и о без вести пропавших. От людей, которые занимаются поиском без вести пропавших, в этом «волонтерском центре» будут ждать предложений, наработок, дополнительной информации. Не просто, чтобы люди ходили и у государства что-то просили, а чтобы люди, которые занимаются или хотят заниматься этим процессом, вносили предложения. И насколько государство может это сделать, – это будет дальше видно».

Планируют, что такая организация появится через неделю-две. При ней хотят сделать пресс-центр, который будет держать обратную связь с родственниками пленных и пропавших без вести.

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