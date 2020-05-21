(Друкуємо мовою оригіналу)

13 лет. Такой приговор вынес так называемый суд группировки «ДНР» донецкому врачу Юрию Шаповалову. Мужчину обвиняют – как и сотни других заложников – в шпионаже в пользу Украины. Коллеги Юрия борются за его освобождение, однако врачам, оставшимся в оккупации, намекнули: если не остановятся – окажутся рядом с Шаповаловым в камере.

На сайте так называемого «МГБ» группировки «ДНР» появилось сообщение о «судебном приговоре» Юрию Шаповалову. Врача-невролога отделения функциональной диагностики больницы Калинина обвиняют в «шпионаже».

«В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что задержанный занимался сбором, анализом, публикованием и передачей украинским спецслужбам информации, наносящей ущерб безопасности ДНР», – говорится в сообщении. Там же опубликовано и видео задержания и «признательных показаний Шаповалова». На видео заснято, как мужчину повалили на асфальт, заломили руки и погрузили в машину. Далее крупным планом показывают Юрия, дающего признательные показания.

Вот что он говорит: «Я гражданин Украины, считающий себя украинским патриотом. В 2014 году я завёл страницу в социальной сети твиттер. Вначале пользовался страницей в качестве ленты новостей, постепенно стал выкладывать и свою информацию в твиттере. Информацию о передвижении военной техники в городе Донецке, о перемещении военных. И если удавалось сделать фотографию, то выкладывал фотографию. После одной из таких фотографий, которую я разместил летом 15-го года, ко мне через личные сообщения в твиттере вышел на связь пользователь под названием «Стоп террор». Позднее я узнал, что это организация, связанная с украинскими спецслужбами. После этого пользователь попросил меня ещё раз сходить на это место и сделать несколько фотографий с привязкой к местности, что я и сделал. После этого они стали обращаться ко мне с просьбами оценить военную и морально-политическую ситуацию в Донецке. На их обращения я по мере возможности реагировал, так продолжалось до января 2018 года, когда я был задержан органами «Донецкой народной республики».

В конце видео Шаповалов говорит, что обращается к жителям так называемой «республики» с просьбой не повторять его ошибок: «Я обращаюсь к жителям Донецка, которые занимаются подобной деятельностью, прекратить ею заниматься, потому что по законам «Донецкой республики» это расценивается как шпионаж, это очень тяжёлая статья, за которую дают существенный срок, и вы можете потерять всё ценное, что вы имеете на сегодняшний день».

О том, что за Шаповаловым следили, можно понять и из оставшихся сообщений в твиттере, таких как это: «Укропский корректировщик в Донецке – Залишенець Донецький – мочим гада!!!» Юрий писал под ником «Залишенець Донецький».

Кто борется за Юрия

Оставался в Донецке врач из-за пожилой матери, которая отказалась выезжать, говорит бывшая коллега Юрия Шаповалова Надежда Севастьянова, она одна из первых забила тревогу, когда Юрия задержали.

Женщина сразу же обратилась в СБУ и написала заявление в полицию. По её словам, коллеги, оставшиеся в Донецке, попытались найти Юрию адвоката и передать ему помощь, однако им пригрозили, что они могут оказаться вместе с Юрием в заключении.

Он очень маму свою любил и любит. Из-за мамы он не уехал

«Его хобби было – кактусы, он президент клуба. Это настолько интеллигентный человек, что только одна ассоциация – доктор Борменталь. Он очень выдержанный, аристократ. Я не представляю, как он там. У нас очень дружное отделение было, мы фильмы снимали, он никогда не отказывал. Он очень маму свою любил и любит. Из-за мамы он не уехал. После того, как это всё случилось, мне звонили коллеги из отделения и говорили, что мама бегала по отделению и говорила: «Почему же я не уехала». Не уехала, теперь жалеет», – рассказывает Надежда Севастьянова.

Держись пожалуйста. Мы ждём тебя!

Она и её коллеги, которые выехали за рубеж, пытаются привлечь не только украинскую общественность, но и международную, чтобы Юрия Шаповалова смогли внести в списки и освободить. А пока же женщина надеется, что Юрий сможет в заключении услышать, что о нём не забыли и за него борются: «Юра, мы все переживаем. Держись пожалуйста. Мы ждём тебя!»

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