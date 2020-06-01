Під обстрілами та у багнюці: як живе передова на Донеччині в період незвичних дощів

Передову Донбасу заливають дощі та обстріли російських гібридних сил. За даними прес-центру Операції об’єднаних сил, в останній день весни бойовики обстрілювали українських військових зі 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, зокрема, в районі Водяного, Оріхового, Новотроїцького та на ділянці розведення військ поблизу Богданівки, що під Волновахою. Радіо Донбас.Реалії побувало на позиціях в районі смт. Миронівській Донецької області. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які тримають тут оборону, в один голос кажуть: «Окрім бойовиків, чималого клопоту завдає непогода – дощі ллють останні декілька днів і буквально затоплюють окопи».

Щоб хоч якось пересуватися між позиціями, солдати розкладають в окопах дошки, вичерпують воду і замість берців одягають гумові чоботи. На відстані приблизно у кілометр від контрольованих Росією бойовиків закидати землею затоплені окопи армійці не ризикують – ворог відкриває вогонь на ураження за будь-якої можливості.

«Іноді, – каже боєць з позивним Романич, – я вистрілюю із кулемета і по сто набоїв. Бойовики постійно провокують: «працюють», в основному, зі стрілецької зброї. Але застосовують також і міномети. Конкретно по нам «прилітали» 82-мм міни, а от по нашим сусідам нещодавно «працювали» і 120-мм (заборонені Мінськими домовленостями. – Ред.) міномети». Свій кулемет, з яким воює від початку бойових дій, Романич назвав на честь дружини – Даринка. Каже, зброя, як і кохана, ще жодного разу його не підводила.

За даними розвідки, напроти бійців 24-ї бригади поблизу Миронівського стоїть «7-ма окрема мотострілкова бригада» угрупування «ДНР». Як стверджують українські військові, ці бойовики працюють за системою «15 хвилин»: щоб піхотинці не могли навіть почати пересуватися, вночі й під ранок вони обстрілюють позиції ЗСУ кожні 15 хвилин.