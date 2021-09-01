US Open: Світоліна виходить у третє коло

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола заключного у році турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату США (US Open).

У другому колі вона переграла представницю Іспанії Ребекку Масарову – 6:3, 7:5.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з переможницею дуелі між росіянкою Дар’єю Касаткіною та чешкою Маркетою Вондроушовою. Останній українка поступилася у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо.

Напередодні свій матч другого кола на US Open програла Марта Костюк.

Ще одна представниця України, Ангеліна Калініна зіграє пізніше сьогодні.

Призовий фонд Відкритого чемпіонату США складає понад 57 мільйонів доларів. Чинною його чемпіонкою є японка Наомі Осака.

Світоліна на US Open найкраще виступила у 2019 році, дійшовши до півфіналу.