Теніс: Ястремська перемогла у першому раунді турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі серії WTA1000 у американському Цинциннаті.

У вівторок, 17 серпня, Ястремська здолала у двох сетах представницю США Кеті Макнеллі з рахунком 7:6, 7:6.

У другому колі українка гратиме проти Барбори Крейчикової з Чехії. Тенісистки вийдуть на 4-й корт п’ятим запуском.

Ще одна представниця України, Еліна Світоліна, почне змагання на турнірі сьогодні з другого кола. Її суперницею стала німкеня Анґелік Кербер. Її матч запланований першим запуском на Центральному корті. Початок гри – близько 17:00 за Києвом.