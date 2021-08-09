Теніс: Світоліна піднялася на п’яте місце рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на одну сходинку тенісного рейтингу, вона є п’ятою у світі. Про це свідчить оприлюднені 9 серпня дані Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У рейтингу врахований успішний виступ Світоліної на Олімпіаді в Токіо, де вона стала бронзовою призеркою.

Друга тенісистка України Даяна Ястремська втратила чотири позиції і йде 50-ю.

На 58-му місці перебуває Марта Костюк, 78-ю є Ангеліна Калініна.

Світовий рейтинг очолює австралійка Ешлі Барті, на другому місці – японка Наомі Осака, на третьому – білоруска Аріна Соболенко, на четвертому – американка Софія Кенін.