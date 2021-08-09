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Теніс: Світоліна піднялася на п’яте місце рейтингу WTA

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на одну сходинку тенісного рейтингу, вона є п’ятою у світі. Про це свідчить оприлюднені 9 серпня дані Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У рейтингу врахований успішний виступ Світоліної на Олімпіаді в Токіо, де вона стала бронзовою призеркою.

Еліна Світоліна про першу в історії країни олімпійську медаль із тенісу (відео)
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Еліна Світоліна про першу в історії країни олімпійську медаль із тенісу (відео)

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Друга тенісистка України Даяна Ястремська втратила чотири позиції і йде 50-ю.

На 58-му місці перебуває Марта Костюк, 78-ю є Ангеліна Калініна.

Світовий рейтинг очолює австралійка Ешлі Барті, на другому місці – японка Наомі Осака, на третьому – білоруска Аріна Соболенко, на четвертому – американка Софія Кенін.

Перша в історії незалежної України тенісна медаль Олімпіади – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Перша в історії незалежної України тенісна медаль Олімпіади – фоторепортаж

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