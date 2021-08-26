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Теніс: на US Open від глядачів не вимагатимуть масок та доказів вакцинації

Відкритий чемпіонат США стартує 30 серпня в Нью-Йорку

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) щодо глядачів не буде жорстких правил про носіння маски чи надання доказів вакцинації від COVID-19.

Організатори турніру заявили, що «покладаються на добру волю людей», які відвідуватимуть матчі, зокрема тих, які ще не щеплені.

Водночас самі гравці будуть перевірятися на COVID-19 після прибуття в Нью-Йорк, а потім кожні чотири дні. В разі позитивного результату, спортсмен ізольовуватиметься на 10 днів і буде знятий з турніру.

Одна з лідерів серед жінок, американка Софія Кенін, оголосила 25 серпня, що вибула з турніру через позитивний результат на COVID-19, незважаючи на вакцинацію. Раніше сестри Серена і Вінус Вільямс заявили, що не зможуть грати через травми ноги. Роджер Федерер і Рафаель Надаль заявили про завершення сезону. А лідер в чоловічому рейтингу серб Новак Джокович все ж візьме участь у змаганнях.

Відкритий чемпіонат США стартує 30 серпня в Нью-Йорку.

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