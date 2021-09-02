В МЗС заявили, що з’ясовують обставини загибелі українця в Польщі

Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті громадянина України Дмитра Никифоренка. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв’язок із його рідними. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз», – повідомив Ніколенко.

За його словами, одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками польської поліції.

«Докладемо максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності», – наголосив Ніколенко.

Він додав, що у Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування.

За даними польського видання Gazeta Wyborcza, після затримання 25-річного Никифоренка польські поліцейські і працівник осередку допомоги нетверезим особам у Вроцлаві застосували до нього невиправдану фізичну силу: били кулаками, ногами й дубцями, кількадесят хвилин душили і застосували подразливий газ. Унаслідок цих дій українець 30 липня помер на місці.

Як додала газета пізніше 2 вересня, поліція протягом місяця намагалася заглушити справу, але після першої ранкової публікації видання 2 вересня про це стало відомо, що чотирьох причетних до інциденту працівників поліції відсторонили від служби, а двох подали на звільнення.