Український консул виїхав до повіту в Польщі, де сталася ДТП з українцями – МЗС

Український консул вирушив до повіту на заході Польщі, де в автомобільній аварії загинули українці, повідомив у Twitter заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Консул поруч не лише у випадку затримання українців за кордоном, а й передусім, якщо трапилася біда: він виїжджає до повіту Мєндзижеч (Республіка Польща), де в ДТП загинули українці. Консул поспішає допомогти рідним у цій тяжкій ситуації і розділити тягар їхнього смутку», – написав Кирилис.

Напередодні стало відомо, що у Польщі внаслідок ДТП загинули троє громадян України і четвертий бореться за життя. Як повідомляло «Польське радіо», аварія сталася 13 червня на дорозі між Пщевом і Новим Гожицком, де водій Opel Astra втратив контроль над автомобілем та врізався в дерево. У авто були чотири громадяни України, двоє загинули на місці, ще один у лікарні. Усі – віком 31-38 років. Четвертий учасник ДТП, 19-річний юнак, перебуває в лікарні, його стан оцінюють як вкрай тяжкий. Що стало причиною аварії наразі невідомо.