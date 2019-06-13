У Польщі в ДТП загинули троє громадян України

У Польщі внаслідок ДТП загинули троє громадян України, четвертий бореться за життя. Про це заявили у поліції повіту Мєндзижеч, повідомляє «Польське радіо».

«Аварія сталася в середу після 17 години на локальній дорозі між Пщевом і Новим Гожицком. Досі з невідомих причин водій Opel Astra втратив контроль над автомобілем, випав зі шляху та врізався в дерево. Автомобілем їхало чотири громадяни України. Двоє загинули на місці. Двоє, що залишилися в дуже важкому стані, були госпіталізовані. На жаль, незважаючи на зусилля лікарів, один із них помер під час операції. Ці чоловіки були віком 31-38 років», – розповіли в поліції.

Четвертий учасник ДТП, 19-річний юнак, перебуває в лікарні в Гожуві, його стан оцінюють як дуже важкий.