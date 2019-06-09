16 людей постраждали в ДТП у Львівській області – поліція

16 людей постраждали в дорожньо-транспортній пригоді у Львівській області, повідомила поліція регіону.

Інцидент трапився 8 червня близько 18:00 на автодорозі Львів – Тернопіль на вулиці Об’їзній у місті Золочів.

За даними поліції, сталося зіткнення вантажівки «ГАЗ» під керуванням 36-річного жителя Буського району з мікроавтобусом «Мерседес Бенц», яким керував 54-річний житель Тернополя. Бочка, яку перевозив водій «ГАЗу», випала і пошкодила автомобілі «Шевроле Каптіва» та «Хонда СРВ», після цього вантажівка зіштовхнулася з автомобілем «Опель Комбо» під керуванням 42-річного жителя Хмельницької області.

Серед постраждалих – 12 пасажирів мікроавтобуса віком від 38 до 67 років.

Кримінальне провадження відкрите за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом).

За даними поліції, у 2018 році в Україні в ДТП загинули 3 350 людей, ще 30 884 були травмовані.