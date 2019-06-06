На Херсонщині внаслідок зіткнення авто виїхало на зупинку: дві людини загинули

У Херсонській області в результаті ДТП загинули дві людини, ще одна постраждала.

«Близько 08:10 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення, що в Генічеському районі на 514 км автодороги державного значення Харків-Сімферополь-Ялта сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. На місці пригоди поліцейські попередньо встановили, що між автомобілями «Volkswagen Passat B6» та «ВАЗ 2106» сталося зіткнення. Після чого іномарка виїхала на узбіччя, де знаходилась зупинка громадського транспорту «село Миколаївка», – мовиться у повідомленні поліції.

В результаті наїзду загинув 36-річний чоловік і його 29-річна сестра. До Генічеської районної лікарні госпіталізували 35-річного брата загиблих.

За фактом ДТП почали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Винуватець ДТП буде затриманий, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.