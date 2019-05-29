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29 Травень 2019, Київ 11:27
Новини | Події

Автобус із дітьми зіткнувся з вантажівкою на Дніпропетровщині

Усіх дітей доправили до лікарні Дніпра, їх оглядають лікарі. У двох дітей – перелами руки й ключиці

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Мікроавтобус, у салоні якого перебували 16 школярів із Полтави, зіткнувся з вантажівкою на Дніпропетровщині, повідомляє поліція.

Усіх дітей доправили до лікарні Дніпра, їх оглядають лікарі. У двох дітей – перелами руки й ключиці.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 травня о 17:00 на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя в районі села Кам’яне Солонянського району. Школярі з Полтави поверталися додому з екскурсії в Запоріжжі. Встановлено, що водій 1977 року народження, який кермував мікроавтобусом «Мерседес Спринтер», скоїв зіткнення з автомобілем «ДАФ», – йдеться в повідомленні поліції.

Причина ДТП наразі невідома. Поліція відкрила справу за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

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