Автобус із дітьми зіткнувся з вантажівкою на Дніпропетровщині

Мікроавтобус, у салоні якого перебували 16 школярів із Полтави, зіткнувся з вантажівкою на Дніпропетровщині, повідомляє поліція.

Усіх дітей доправили до лікарні Дніпра, їх оглядають лікарі. У двох дітей – перелами руки й ключиці.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 травня о 17:00 на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя в районі села Кам’яне Солонянського району. Школярі з Полтави поверталися додому з екскурсії в Запоріжжі. Встановлено, що водій 1977 року народження, який кермував мікроавтобусом «Мерседес Спринтер», скоїв зіткнення з автомобілем «ДАФ», – йдеться в повідомленні поліції.

Причина ДТП наразі невідома. Поліція відкрила справу за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».