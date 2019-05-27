Двох студенток-українок, які у вихідні потрапили в ДТП у Польщі, відвідала консул – посольство

Посольство України в Польщі повідомило про відвідини консулом двох студенток-українок, які цими вихідними потрапили у автомобільну аварію в Польщі.

«25 травня в районі Долини Служевської трапилося ДТП за участю українських студентів, які навчаються у варшавських вузах. Внаслідок ДТП дві пасажирки отримали тяжкі травми і перебувають в лікарні МВСіА. З України вже прибули родичі постраждали», – йдеться в повідомленні посольства на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що консул поспілкувалася з дівчатами та їх батьками напередодні.

«Відбулася також зустріч з представником одного з ВУЗів, де навчається одна з дівчат. Справа перебуває на контролі консульського відділу Посольства України у Варшаві», – додали у відомстві.

Інших деталей про ДТП і що стало його причиною не повідомляється.