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04 Червень 2019, Київ 13:52
Новини | Події

На Київщині у ДТП за участю маршруток постраждали 26 людей

Внаслідок ДТП постраждали 26 людей

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У місті Боярка Київської області внаслідок ДТП за участю маршрутних автобусів постраждали 26 людей, троє з них перебувають у реанімації у тяжкому стані.

«За попередніми даними, початку сталося зіткнення маршрутного автобусу Mercedes, який продовжуючи рух по другорядній дорозі «зачепив» автомобіль Skoda. Після чого автотранспорт занесло на головну дорогу, де сталося зіткнення з маршрутним автобусом «Богдан», – повідомили у поліції.

Троє постраждалих у тяжкому стані перебувають у реанімації
Троє постраждалих у тяжкому стані перебувають у реанімації

Водія автобусу Mercedes затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Автобус вилучили у якості речового доказу.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри водієві та обрання йому міри запобіжного заходу.

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