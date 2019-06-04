На Київщині у ДТП за участю маршруток постраждали 26 людей

У місті Боярка Київської області внаслідок ДТП за участю маршрутних автобусів постраждали 26 людей, троє з них перебувають у реанімації у тяжкому стані.

«За попередніми даними, початку сталося зіткнення маршрутного автобусу Mercedes, який продовжуючи рух по другорядній дорозі «зачепив» автомобіль Skoda. Після чого автотранспорт занесло на головну дорогу, де сталося зіткнення з маршрутним автобусом «Богдан», – повідомили у поліції.

Водія автобусу Mercedes затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Автобус вилучили у якості речового доказу.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри водієві та обрання йому міри запобіжного заходу.