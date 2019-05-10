Двоє військових загинули в ДТП у Києві – поліція

Двоє військовослужбовців загинули внаслідок зіткнення автомобіля «ВАЗ» із припаркованою вантажівкою, повідомляє поліція Києва.

За даними поліцейських, дорожньо-транспортна пригода сталася на Кільцевій дорозі в Святошинському районі міста.

«За попередньою інформацією, автомобіль «ВАЗ» скоїв наїзд на припарковану вантажівку «МАН», яка знаходилась з правого краю проїжджої частини дороги. Внаслідок зіткнення водій машини «ВАЗ» та його пасажир загинули на місці пригоди. Встановлено, що загиблі – військовослужбовці», – йдеться в заяві.

Як повідомляють у відомстві, зараз встановлюють причини та обставини аварії. Поліція почала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту.