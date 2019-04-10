У ДТП із «КРАЗом» у Дніпрі пошкоджені 12 автомобілів – уточнені дані поліції

Поліція Дніпра уточнює, що внаслідок ДТП із вантажівкою 10 квітня в місті пошкоджені 12 автомобілів. Раніше писали про вісім авт.

Внаслідок ДТП, що сталася вранці 10 квітня, постраждала одна жінка, її шпиталізували зі струсом мозку.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 квітня близько 9-ї ранку на пр. О. Поля м. Дніпро. Попередньо, водій автомобіля «КРАЗ» з причепом не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажівка зіткнулася з 12 автомобілями. Серед них – 1 автобус та 1 мікроавтобус», – повідомили у поліції.

Причини ДТП наразі невідомі.

Восени минулого року в центрі Києва внаслідок ДТП за участю автокрана постраждали три людини, 18 легкових автомобілів і вантажівка були пошкоджені.