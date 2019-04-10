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10 Квітень 2019, Київ 12:45
Новини | Події

Вантажівка зіткнулася з вісьмома автомобілями у Дніпрі: постраждала 1 людина

Інцидент стався вранці 10 квітня

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У Дніпрі внаслідок ДТП за участю «КРАЗа» поранена жінка і пошкоджені вісім автомобілів, повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався вранці 10 квітня. У пораненої жінки – струс мозку, її шпиталізували.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 квітня близько 9-ї ранку на проспекті О. Поля міста Дніпро. Попередньо, водій автомобіля «КРАЗ» з причепом не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажівка зіткнулася з вісьмома автомобілями. Серед них – один автобус і один мікроавтобус», – йдеться в повідомленні.

Причини ДТП наразі невідомі, на місці аварії працюють слідчі.

Восени минулого року в центрі Києва внаслідок ДТП за участю автокрана постраждали три людини, 18 легкових автомобілів і вантажівка були пошкоджені.

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