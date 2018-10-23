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23 Жовтень 2018, Київ 12:26
Новини | Події

Поліція про ДТП у центрі Києва: 19 автомобілів пошкоджені, постраждали три людини

Автокран протаранив кілька автомобілів на бульварі Лесі Українки, водій заявляє, що відмовили гальма

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За уточненими даними поліції Києва, внаслідок ДТП за участю автокрана в центрі столиці України постраждали три людини, 18 легкових автомобілів і вантажівка пошкоджені.

Як повідомили в поліції, двом із постраждалих надали медичну допомогу без госпіталізації.

ДТП сталося на бульварі Лесі Українки вранці 23 жовтня.

«Правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські проводять огляд події, опитують свідків, встановлюють обставини і механізм автопригоди. Про точну причину ДТП наразі не повідомляють.

Раніше в поліції повідомляли про одного постраждалого з незначними пораненнями і 17 пошкоджених автомобілів.

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