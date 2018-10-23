ДТП у центрі Києва: пошкоджені 17 автомобілів, одна людина постраждала

У центрі Києва сталося масштабне ДТП, внаслідок якого пошкоджені 17 автомобілів, одна людина має незначні тілесні ушкодження, повідомляє місцева поліція. За повідомленням, автомобілі протаранив автокран.

«Вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Лесі Українки сталося масштабне ДТП за участю багатьох транспортних засобів. За викликом виїхали патрульні поліцейські, лікарі та спеціалізована слідча група. Правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські проводять огляд події, опитують свідків, встановлюють обставини і механізм автопригоди.

Остаточна причини ДТП наразі невідома.