ДТП у Карпатах: водій – під вартою, керівник рафтингової організації – під домашнім арештом

В Івано-Франківському міському суді водію, який нетверезим перевозив туристів з Білорусі і керівнику рафтингової організації, що надав дозвіл на перевезення, обрали міру запобіжного заходу, повідомили у Нацполіції.

«Водію судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і без внесення застави, а організатору – у вигляді цілодобового домашнього арешту з носіння електронного браслета», – йдеться в повідомленні.

47-річного водія вантажівки затримали у день аварії – 6 травня, а керівника рафтингової організації – наступного дня. Обоє затримані на два місяці.

6 травня на Івано-Франківщині впав у гірську річку вантажний автомобіль, внаслідок чого троє громадян Білорусі загинули, десять були травмовані. За даними поліції, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Усього в авто було 23 туристи з Білорусі і 1 водій. За попередніми даними, група туристів планувала сплав річкою.