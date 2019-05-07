Аварія з туристами із Білорусі: поліція затримала ще одного підозрюваного

Поліція Івано-Франківської області повідомляє про затримання керівника громадської організації «Федерації рафтингу Прикарпаття» у справі про загибель трьох туристів із Білорусі в аварії, що сталася 6 травня у Верховинському районі.

«52-річного керівника затримали правоохоронці у Коломиї, де розташована організація з рафтингу, що дозволила перевезення вантажівкою, яка з обриву впала у річку з 23 туристами з Білорусі», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, стаття, за якою затримали керівника організації, передбачає кримінальну відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.

Напредодні в поліції заявили про затримання водія вантажного автомобіля, що вранці впав у гірську річку на Івано-Франківщині, внаслідок чого троє громадян Білорусі загинули і ще декілька були травмовані.

За даними поліції, 47-річний водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час ДТП він серйозно не постраждав, «обійшовся синцями».

За даними правоохоронців, серед загиблих 23 і 28-річні громадянки Білорусі і 29-річний чоловік з цієї ж країни, ще дев’ять людей віком від 21 і до 49 років госпіталізовані.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.