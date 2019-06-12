Українець врятував трьох людей з вогню під час ДТП у Польщі

Українець допоміг врятуватися кільком постраждалим внаслідок автомобільної катастрофи впоблизу польського міста Щецин, повідомляють польські ЗМІ. Про вчинок чоловіка повідомляє також Управління публічної дипломатії Міністерства закордонних справ.

«Пан Андрій (на жаль, ми не маємо інформації щодо прізвища) від початку зіткнення розпочав гасити палаючі автомобілі та звільняти пасажирів з вогняного полону», – йдеться в повідомленні дипломатичної установи.

За даними польських ЗМІ, ДТП сталася внаслідок зіткнення вантажівки та кількох легкових автомобілів. Онлайн-видання PolandIn наводить слова водія з України на ім’я Андрій, який розповідає, що їхав за вантажівкою, яка потрапила в аварію.

«Я почув звук удару та побачив багато диму. Я зупинився, взяв вогнегасник і побіг на допомогу. Полум’я було дуже великим, це була величезна пожежа», – цитують чоловіка у виданні.

За даними журналістів, Андрій врятував з вогню двох дітей і жінку. Як повідомляє видання Polsat News, заступник голови канцелярії президента Павел Муха припускає, що президент Анджей Дуда може відзначити українця за його вчинок.

«Питання буде розглянуте в канцелярії президента незалежно від того, чи з’явиться такий запит», – сказав Муха в одній із рубрик видання.

Внаслідок пожежі загинули шестеро людей, з них троє – діти. Ще кілька людей потрапили до лікарні. Водія вантажівки, яка ймовірно спровокувала ДТП, затримали.