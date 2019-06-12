Трамп зробить заяву про дислокацію військових США у Польщі

Президент США Дональд Трамп зробить 12 червня заяву про плани дислокації американських військовослужбовців у Польщі. Це буде заява про «майбутнє нашого партнерства у сфері безпеки», повідомив американським засобам інформації представник Білого дому на умовах анонімності.

Заява буде зроблена після переговорів Дональда Трампа з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який раніше закликав Білий дім організувати на території країни-члена НАТО постійну американську військову базу, яку він запропонував назвати «Форт Трамп». Американські представники не повідомили про деталі заяви, але, за даними газети Wall Street Journal, в адміністрації Трампа обговорювалася ідея відправки до Польщі ще тисячі американських військовослужбовців, які перебуватимуть не на постійній, а на ротаційній основі і виконуватимуть переважно допоміжні завдання: керуватимуть літаками-безпілотниками, забезпечуватимуть нормальне функціонування американського контингенту.

Зараз у Польщі дислоковані близько чотирьох тисяч американських солдатів. Перший контингент був надісланий до цієї країни в 2017 році, щоб продемонструвати відданість Сполучених Штатів принципу спільної оборони зі своїми союзниками по НАТО перед небезпекою з боку Росії. Анексія Москвою Криму і масштабна підтримка Росією бойовиків на сході України вселила серйозну тривогу щодо російських намірів у Польщі та країнах Балтії.