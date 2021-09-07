«Насправді мені боятися нічого» – депутат Трухін з’явився у Раді після резонансної ДТП

Депутат Верховної Ради України (фракція «Слуга народу») Олександр Трухін заявив 7 вересня, що не вважає себе винним у резонансній ДТП, яка сталася 23 серпня. Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

«Насправді мені боятися нічого, я себе не вважаю винним, я абсолютно чесна людина. Коли будуть опубліковані всі матеріали слідства, я вийду на відкритий брифінг. Хотів вийти на брифінг і прокоментувати журналістам, але слідчі і адвокати заборонили будь-що коментувати», – заявив представник владної фракції і додав, що «не був п’яний» під час ДТП.

Він також заявив про тиск на його родину з боку ЗМІ.

«У мене насправді ще досі шоковий стан і великий безпрецедентний тиск на мою сім’ю, який був здійснений засобами масової інформації. Мені досі некомфортно, тому що на сьогоднішній день страждає моя дружина, страждає моя мати, у якої гіпертонічний криз на цьому тлі. Я це пропускаю через себе», – розповів Олександр Трухін.

23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої, ймовірно, був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення тілесних ушкоджень зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Як зазначає видання ІА «Центр новин», посилаючись на розмову з очевидцями аварії, депутат Олександр Трухін був у стані алкогольного сп'яніння.

Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, Радіо Свобода звернулося до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

У поліції повідомили, що справу про ДТП буде розслідувати ДБР, оскільки в ній фігурує народний депутат.