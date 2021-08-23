Віцеспікер Ради федерації Росії заявив, що його не пустили в Україну

Віцеспікер Ради федерації Росії Костянтин Косачов стверджує, що українська влада не пустила його до Харкова на церемонію відкриття меморіалу героям Другої світової війни, незважаючи на «гуманітарний і приватний характер поїздки».
«Ще 6 серпня наші дипломати попросили, як годиться, нотою українську владу. При цьому було особливо підкреслено, що моя поїздка буде носити виключно приватний і гуманітарний характер – тільки відвідування братської могили діда. Відповідь прийшла 17 серпня, в ній – груба відмова з посиланням на безстрокову заборону в частині, що мене стосується, на в’їзд в Україну (про що я, до речі, не знав)», – написав російський політик на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, українське МЗС «пропонує зняти згадану заборону на умовах «припинення російської агресії», «деокупації Криму, Севастополя і Південного Сходу», а також «компенсації завданих збитків».
Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що у нього немає інформації про те, що Косачов намагався в’їхати в Україну або що він перебував на кордоні Росії й України. За його словами, в будь-якому випадку українські прикордонники «діють у рамках українського законодавства».
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив Крим.Реалії, що у нього немає інформації про те, що заявив Косачов, і порадив звернутися до прикордонників.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.