Віцеспікер Ради федерації Росії заявив, що його не пустили в Україну

Віцеспікер Ради федерації Росії Костянтин Косачов стверджує, що українська влада не пустила його до Харкова на церемонію відкриття меморіалу героям Другої світової війни, незважаючи на «гуманітарний і приватний характер поїздки».

«Ще 6 серпня наші дипломати попросили, як годиться, нотою українську владу. При цьому було особливо підкреслено, що моя поїздка буде носити виключно приватний і гуманітарний характер – тільки відвідування братської могили діда. Відповідь прийшла 17 серпня, в ній – груба відмова з посиланням на безстрокову заборону в частині, що мене стосується, на в’їзд в Україну (про що я, до речі, не знав)», – написав російський політик на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, українське МЗС «пропонує зняти згадану заборону на умовах «припинення російської агресії», «деокупації Криму, Севастополя і Південного Сходу», а також «компенсації завданих збитків».

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що у нього немає інформації про те, що Косачов намагався в’їхати в Україну або що він перебував на кордоні Росії й України. За його словами, в будь-якому випадку українські прикордонники «діють у рамках українського законодавства».

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив Крим.Реалії, що у нього немає інформації про те, що заявив Косачов, і порадив звернутися до прикордонників.

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