Називати і викривати. У Конгресі пропонують оприлюднювати імена закордонних корупціонерів, яким заборонили в’їзд до США

У Конгресі США зареєстрували ще одну ініціативу, націлену на боротьбу із закордонною корупцією. Законопроєкт REVEAL (викриття) дозволяє робити інформацію про відмови у американських візах публічною. Він націлюється на іноземних громадян, які причетні до корупції та порушень прав людини. Таким чином законодавці пропонують не лише відмовляти корупціонерам у візах, а й називати їхні імена.

Законопроєкт ініціювали представники обох партій в Сенаті та Палаті представників Конгресу США. На думку співавтора ініціативи конгресмена-демократа Стіва Коена, лише відмови у візах недостатньо. Він каже, що Державний департамент має зробити цю інформацію публічною, аби громадськість знала корупціонерів.

«Йдеться не лише про відмову їм у в’їзді в нашу країну, що, звісно, є покаранням. Багато з них мають інвестиції в Нью-Йорку, Флориді та інших місцях по країні – і вони хочуть відвідувати їх та бути в цих місцях. Але для такої ганебної поведінки має бути також найсильніший стримуючий фактор. І я думаю, що хорошим стримуванням буде назвати імена та піддати публічному осуду», – розповів конгресмен Стів Коен в інтерв’ю українській службі «Голосу Америки».

Його колега із Республіканської партії, конгресмен Стів Шебот, який також є співініціатором законопроэкту, погоджується із такою думкою. За його словами, публікація імен корупціонерів може поставити під загрозу їхні подорожі до інших країн.

«Здоровий глузд вказує, що ми також повинні повідомити решті світу про те, кого ми виключаємо – щоб інші уряди могли нас наслідувати», – заявив конгресмен Шебот.

Згідно з чинним американським законодавством, інформація про візовий статус іноземців у більшості випадків має бути конфіденційною. І хоча для цієї вимоги можуть бути винятки, вони вимагають додаткових процедур. Радник Гельсінської комісії Конгресу Пол Массаро каже, що в разі ухвалення закону оприлюднювати цю інформацію буде значно простіше, і громадськість можуть чекати сюрпризи.

«Це потенційно може бути революційним, – каже Массаро. – Раптом для виконавчої влади може з’явитись можливість відкрити, ймовірно, тисячі записів. Проблема в тому, що ми не знаємо насправді, скільком особам відмовили у візах».

За його словами, публікація імен може допомогти також із викриттями корупційних діянь за кордоном.

«Це дозволить кращому просуванню розслідувань – як з боку громадянського суспільства, але також і з боку правоохоронних органів та інших країн», – розповів радник Гельсінської комісії Конгресу.

На думку конгресмена Стіва Коена, однією з цілей можуть стати особи, причетні до вбивства саудівського журналіста Джамала Хашокджі (Jamal Ahmad Khashoggi – англ.), а також російські корупціонери.

«В Росії є багато клептократів, які підзвітні Путіну, які брали участь у втручанні в наші вибори, і втручались у нашу інтернет-безпеку. Їх потрібно зупинити», – розповів конгресмен.

Але США відмовляли у візах і українським політикам, бізнесменам та високопосадовцям. З останніх прецедентів можемо згадати справу Ігоря Коломойського. Цієї весни у Державному департаменті повідомили, що заборонили в’їзд до Сполучених Штатів олігарху та членам його родини. Та на думку виконавчої директорки Центру протидії корупції Дарії Каленюк, українських імен у «чорному списку» значно більше.

«Наскільки мені відомо, така заборона стосувалася і кількох ексгенеральних прокурорів. Зокрема, генпрокурор часів Януковича Рінат Кузьмін не міг в’їхати в США, Віктор Шокін – генеральний прокурор часів Порошенка – також мав заборону в’їзду в Сполучені Штати, і Юрій Віталійович Луценко», – каже Дарія Каленюк.

Вона додає, що публічне оголошення імен – це хороший запобіжний захід і для інших осіб, які причетні до корупційних дій.

«Сам факт публічної заборони в’їзду в США є дуже болючим для людей впливових і людей, які пов’язані з корупцією. Тож потенційні корупціонери – скажімо, з судової гілки влади, депутати чи урядовці повинні задуматись. Вони повинні розуміти, що рано чи пізно вони можуть зайняти місце Коломойського. І це буде стосуватись не лише їх, а й членів їхньої родини. Ніхто не хоче відмовлятися від можливості подорожувати світом, і особливо подорожувати в Америку», – каже Дарія Каленюк.

Ідею з оприлюдненням імен корупціонерів, яким заборонили в’їзд до США, підтримують в Демократичній та Республіканській партіях. Там погоджуються, що боротьба із закордонною корупцією має бути одним з пріоритетів Конгресу.