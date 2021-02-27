Розвідка США: саудівський принц схвалив захоплення або вбивство Хашокджі

Саудівський принц Мухаммед бін Салман особисто схвалив план із захоплення або вбивства журналіста Джамала Хашокджі в 2018 році, ідеться в оприлюдненій 26 лютого доповіді американської розвідки.

Сполучені Штати вперше публічно називають ім’я наслідного принца Саудівської Аравії в зв’язку з цією гучною справою, зазначає Бі-Бі-Сі. Сам бін Салман свою причетність заперечує.

26 лютого також було оголошено, що США запроваджують заборону на видачу віз 76 саудівським підданим, підозрюваним у переслідуваннях дисидентів, в тому числі Хашокджі та інших, за кордоном. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Американське Міністерство фінансів повідомило про санкції проти колишнього заступника голови саудівської Служби загальної розвідки Ахмеда Асірі та елітного підрозділу Сил швидкого реагування, який підпорядковується бін Салману. Ця структура і генерал Асірі згадуються в доповіді американської розвідки як причетні до загибелі Джамала Хашокджі.

Саудівський журналіст Джамал Хашокджі в останні роки життя жив у США і критикував владу королівства, він був убитий у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. «За нашими оцінками, кронпринц схвалив операцію в Туреччині із затримання або вбивства журналіста», – йдеться в повідомленні Управління директора національної розвідки США. До цього Вашингтон публічно не звинувачував бін Салмана в причетності до розправи над Хашокджі, хоча Центральне розвідувальне управління, за повідомленнями, вивчало версію, що член саудівської королівської родини міг бути замовником вбивства.

Президент США Джо Байден, як очікується, матиме жорсткішу позицію, ніж його попередник Дональд Трамп, в питаннях прав людини і верховенства закону в Саудівській Аравії. Ця країна вважається ключовим союзником Вашингтона на Близькому Сході. 25 лютого в телефонній розмові з королем Салманом Байден вказав на важливість, яку США надають дотриманню основних прав і свобод людей.

За інформацією джерел агентства Reuters, адміністрація Байдена зараз вивчає можливість скасування кількох угод із Ер-Ріядом щодо постачання зброї та обмеження щодо майбутніх угод, які передбачають продаж королівству лише оборонних видів військової техніки.

Загибель Джамала Хашокджі, останки якого так і не були знайдені, саудівська влада пояснила помилками в операції спецагентів із повернення журналіста на батьківщину. Саудівський суд засудив п’ятьох обвинувачених до 20 років в’язниці у вересні 2020 року, спочатку засудивши їх до смертної кари.

У 2019 році спецдоповідачка ООН Аґнес Калламар звинуватила керівництво Саудівської Аравії в навмисному і спланованому вбивстві журналіста, назвавши організований у королівстві судовий процес «антитезою правосуддя».