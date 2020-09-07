У Саудівській Аравії винесли остаточний вердикт у справі Хашокджі

Суд у Саудівській Аравії виніс остаточний вирок у справі вбитого в жовтні 2018 року журналіста Джамала Хашокджі, повідомляє державне телебачення країни.

За повідомленням, п’ятьох осіб засуджено до 20 років в’язниці. Ще троє отримали терміни від семи до 10 років. Всіх їх визнали винними в причетності до вбивства журналіста.

Раніше родина Хашокджі виступила із заявою про помилування вбивць. Згідно із законодавством королівства, в такому випадку обвинуваченого не можна засудити до страти. Це допомогло п'ятьом із засуджених уникнути смертної кари.

Колумніст газети The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на початку жовтня 2018 року в саудівському консульстві в Стамбулі. Журналіст критикував політику Ер-Ріяда і, зокрема, наслідного принца країни Мухаммеда бін Салмана. Після вбивства тіло журналіста було розчленоване і вивезене з консульства Саудівської Аравії.

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У жовтні 2019 року правозахисна група Human Rights Watch назвала судовий процес у справі про вбивство Хашокджі, який у закритому режимі відбувся в Саудівській Аравії, таким, що не відповідає міжнародним стандартам.

Ер-Ріяд, зі свого боку, заявив, що вбивство Хашокджі стало результатом «секретної операції», яку не погоджував саудівський уряд.