Сини саудівського журналіста Джамала Хашокджі заявили, що пробачають убивць батька

Сини саудівського журналіста Джамала Хашокджі, якого вбили восени 2018 року в Туреччині, пробачили обвинувачених в цьому злочині. Про це від імені родини написав у твіттері його син Салах.

У заяві йдеться, що «в доброчесну ніч священного місяця Рамадан» сини мученика Джамала Хашокджі прощають тих, хто вбив їхнього батька.

Колумніст газети The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на початку жовтня 2018 року в саудівському консульстві в Стамбулі. Журналіст критикував політику Ер-Ріяда і, зокрема, наслідного принца країни Мухаммеда бін Салмана. Після вбивства тіло журналіста було розчленоване і вивезене з консульства Саудівської Аравії. Останки досі не знайдені.

У жовтні 2019 року правозахисна група Human Rights Watch назвала судовий процес у справі про вбивство Хашокджі, який у закритому режимі відбувся в Саудівській Аравії, таким, що не відповідає міжнародним стандартам. У грудні п’ятеро обвинувачених у справі були засуджені до смертної кари, ще троє – до ув’язнення.

Наприкінці березня Туреччина висунула обвинувачення 20 підозрюваним у вбивстві Джамала Хашокджі. Дата судового розгляду поки не призначена. Більшості підозрюваних загрожує довічне тюремне ув'язнення.