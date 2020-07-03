В Туреччині почали заочно судити підозрюваних у вбивстві Хашокджі саудівських чиновників

Суд у Туреччині 3 липня почав розгляд обвинувачення щодо 20 чиновників Саудівської Аравії у вбивстві журналіста Джамаля Хашокджі.

Слухання відбуваються in absentia, тобто за відсутності підсудних.

За позицією обвинувачення, інші обвинувачені причетні до виконання вбивства шляхом удушення Хашокджі.

Наречена вбитого журналіста, громадянка Туреччини Хатідже Ченґиз, висловила сподівання, що кримінальна справа дозволить виявити його останки та докази проти вбивць.

Прокуратура Стамбула в березні повідомила, що звинувачує колишнього заступника розвідки Саудівської Аравії Ахмеда аль-Асірі та колишнього королівського радника Сауда аль-Кахтані в підбурюванні до «умисного вбивства зі звірськими намірами».

Колумніст газети The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на початку жовтня 2018 року в саудівському консульстві в Стамбулі. Журналіст критикував політику Ер-Ріяда і, зокрема, наслідного принца країни Мухаммеда бін Салмана. Після вбивства тіло журналіста було розчленоване і вивезене з консульства Саудівської Аравії.

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У жовтні 2019 року правозахисна група Human Rights Watch назвала судовий процес у справі про вбивство Хашокджі, який у закритому режимі відбувся в Саудівській Аравії, таким, що не відповідає міжнародним стандартам. У грудні п’ятеро обвинувачених у справі були засуджені до смертної кари, ще троє – до ув’язнення.

Ер-Ріяд, зі свого боку, заявив, що вбивство Хашокджі стало результатом «секретної операції», яку не погоджував саудівський уряд.